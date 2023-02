POL-PDTR: Alleinunfall auf L46 bei Zemmer

Zemmer (ots) - Am Mittwoch, 22.02.2023, zwischen 7 Uhr und 12:30 Uhr, kam es in der Rotenbergstraße in Zemmer zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte PKW, ein schwarzer KIA SLS Sportage, stand geparkt am Straßenrand. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde der o.g. PKW an der linken Seite nicht unerheblich beschädigt. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit ...

