POL-PDTR: Dreister Diebstahl oder schlechter Scherz in der Walpurgisnacht???

Trier-Biewer (ots) - Am 02.05.2022 in der Zeit zwischen 02:00 und 06:30 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Biewerer Straße in Trier-Biewer. Sie entwendeten Gegenstände im Wert von etwa 1.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schweich Telefon: 06502-91570 Email: pischweich@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pischweich ...

mehr