Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wanderer im Klettersteig der "Mehringer Schweiz" abgestürzt

Mehring (ots)

Am Sonntag, dem 10.04.2022, gegen 15:45 Uhr, stürzte ein 29-jähriger Mann aus Trier einen Steilhang des Klettersteigs "Mehringer Schweiz" hinab und zog sich dabei schwere Rückenverletzungen zu. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen wanderte der junge Mann auf dem Klettersteig, der in der Nähe des Freizeitgebietes des Rioler Triolago liegt, alleine ohne Begleitung. Es wird vermutet, dass er den Klettersteig aufgrund umgestürzter Bäumen verließ. Am Rande einer steilen Böschung rutschte er offensichtlich aus und stürzte sieben Meter in die Tiefe. Glücklicherweise wurde er zeitnah von anderen Wanderern gefunden, die sofort einen Notruf absetzten. Die Rettung gestaltete sich aufgrund der Lage des Einsatzortes sehr schwierig. Im Einsatz waren eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Schweich, Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schweich und Riol, eine Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Trier, zwei Rettungswagenbesatzungen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Hubschrauber der Bundeswehreinheit "Search and Rescue". Nach mehrstündigem Einsatz konnte der Verletzte mittels Luftrettung letztendlich geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Er ist außer Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell