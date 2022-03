Idar-Oberstein (ots) - Bis jetzt noch unbekannte Täter hebelten am Montag, 14.03.2022 in der Zeit von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr ein rückwärtiges Fenster eines Wohnhauses in der Rechstraße in Idar-Oberstein, Stadtteil Nahbollenbach, auf. In dem Tatobjekt werden mehrere Zimmer aufgesucht und Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse durchsucht. Nach dem ...

mehr