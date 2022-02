Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Reinsfeld

Hermeskeil (ots)

Am späten Donnerstagabend, dem 03.02.2022, kam ein Fahrzeug an der Einmündung Renusstraße / Hunsrückstraße in Reinsfeld von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den am Fahrbahnrand aufgestellten Verkehrszeichen. Die Pfosten der Verkehrszeichen wurden dabei aus dem Boden herausgerissen und beschädigt. Das Unfallfahrzeug flüchtete anschließend vom Unfallort. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil (06503/9151-0) oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de

