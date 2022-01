Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Schillingen (ots)

Am 24.01.2022 kam es im Zeitraum von 07:30-10:30 Uhr auf dem Parkplatz des Verteilzentrums der Deutschen Post in der Talstraße 1 in 54429 Schillingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zustellfahrzeug der Deutschen Post wurde dabei an der Heckklappe beschädigt, vermutlich beim Rangieren durch einen LKW. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell