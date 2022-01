Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Edeka-Parkplatz in Baumholder

Baumholder (ots)

Am 25.01.2022, zw. 10:00-12:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Baumholder zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Geschädigte parkte ihren silbernen Ford Fiesta auf besagtem Parkplatz und ging einkaufen. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug an der hinteren linken Fahrzeugecke stark beschädigt war. Offensichtlich parkte der Verursacher von dem gegenüberliegenden Parkplatz aus, stieß gegen das Fahrzeug der Geschädigten und fuhr dann davon, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Aufgrund der Größe des Schadens müsste der Verursacher den Zusammenstoß bemerkt haben.

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Baumholder unter der Telefonnummer 06783-9910 oder jede andere Polizeidienststelle

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell