Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Ruschberg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17:15 Uhr an der "Ruschberger Kreuzung" zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen. Die aus Richtung Baumholder kommende Unfallverursacherin wollte an der Kreuzung nach links abbiegen und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren die FFW Baumholder, der Rettungsdienst, ein Abschleppunternehmen und die Polizei.

