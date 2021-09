Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dreister Diebstahl eines Kinderrollstuhls

Schweich (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 24.09.2021, 20:00 Uhr auf den 25.09.2021, 08:00 Uhr einen Rollstuhl in der St. Georg-Straße in Schweich. Der Rollstuhl hat ein teils auffällig pinkes Gestell und blaue Blenden an den Reifen. In der Nacht wurde der Rollstuhl in einem Unterstand an dem Wohnhaus untergebracht und von dort entwendet. Hinweise über den Verbleib bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell