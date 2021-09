Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Donnerstag, den 23.09.2021, in der Zeit von 13.30 - 13.45 Uhr, stieß ein PKW auf dem Parkplatz vor einem Elektrofachmarkt in der Schulstraße in Hermeskeil beim Ein- oder Ausparken gegen ein neben ihm geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete er vom Unfallort. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil. Tel. 06503-91510, oder e-mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell