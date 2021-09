Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruch

Baumholder, Achtallee (ots)

In der Nacht vom 21.09.2021 auf 22.09.2021 verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in Baumholder in der Achtallee. Im Rahmen der Tat wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 06783-9910 mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.

