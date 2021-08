Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Konz (ots)

In der Zeit von Samstag, 07.08.21, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 08.08.21, 15:00 Uhr, kam es in Konz in der Straße Im Canet Höhe Anwesen Nr. 24 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein wendender PKW hat in der dortigen Hofeinfahrt die Außenbeleuchtung und mehrere Rosenstöcke beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz, Tel.: 06501-92680.

