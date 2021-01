Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Morbach OT Hoxel (ots)

Ein bis jetzt noch unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Sonntag, 03.01.2021, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 07.01.2021, 14:00 Uhr die Heckklappe eines PKWs in der Laurentiusstraße in Morbach-Hoxel. Der Täter benutzte dabei ein unbekanntes Werkzeug, um ein Kreuz auf die Heckklappe zu kratzen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizeiinspektion Morbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533/ 9374-0

Telefax: 06533/ 9374-50

Ansprechpartner: PK Marx





