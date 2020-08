Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Lagerraum

Rotenburg / Seifertshausen - In der Nacht zu Montag (24.08.) hatten es Unbekannte auf einen privaten Lagerraum in der Haseltalstraße abgesehen. Sie versuchten die Eingangstüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Friedewald - Vermutlich in der vergangenen Woche stahlen Unbekannte das amtliche Kennzeichen HEF-DR 400 von einem Anhänger der Marke "Meyer". Der Geschädigte hatte den Hänger in der Straße "Im Gewerbegebiet" abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30 Euro.

