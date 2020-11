Polizei Dortmund

POL-DO: Korrektur zur Pressemitteilung Nr. 1287: Es brannte am Sonntag

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1288

Wie mit Pressemitteilung Nr. 1287 berichtet, sucht die Polizei Zeugen nach einem Brand in Dortmund-Benninghofen. In die Meldung hatte sich ein kleiner Fehler eingeschlichen: Der 22. November war natürlich der Sonntag, nicht der Samstag. Wir suchen also Zeugen, die am Sonntagabend verdächtige Personen beobachtet haben.

Den Fehler haben wir nun in der Ursprungsmeldung korrigiert:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4771637

