Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Motorradhelmes

Idar-Oberstein (ots)

Am 18.08.2020 gegen 09:30 Uhr kam es auf dem Globusparkplatz in Idar-Oberstein zu einem Diebstahl eines Motorradhelmes. Dabei handelt es sich um einen mattschwarzen, mit orangenen Streifen versehenen Motorradhelm der Marke "XLMOTO". Der Halm lag auf einem geparkten Motorrad, welches in der Nähe des Fahrradständers am Nebeneingang des Globusmarktes abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781/5610

www.polizei.rlp.de/pd.trier



