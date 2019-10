Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Tawern (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, kam es auf der B 51 zwischen Saarburg und Trier zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Lieferwagen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein weißer Lieferwagen der Marke Mercedes Sprinter die B 51 aus Richtung Trier kommend in Fahrtrichtung Saarburg. Kurz hinter der ersten Einmündung in Richtung Tawern kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Transportfahrzeug der Justizvollzugsanstalt Trier kam. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Transporters beschädigt. Im Anschluss setzte der Lieferwagen seine Fahrt in Richtung Saarburg fort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer: 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Telefon: 06581-9155-0

pisaarburg@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell