POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wittlich zur Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2025

Rivenich (ots) - Am 09.04.2026 gegen 21:12 Uhr wurde die Polizeiinspektion Wittlich über den Brand im Bereich eines Entsorgungsbetriebs in Rivenich informiert. Die Feuerwehr war mit etwa 70 Einsatzkräften vor Ort. Es wurde festgestellt, dass im Bereich der Abfallsammelstellen, vermutlich durch Selbstentzündung etwa 600 Kubikmeter Abfall begannen zu brennen. Die Feuerwehrkräfte zogen den Abfall mit Frontladern ...

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