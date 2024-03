Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unsicher geführter Kleintransporter

Karlshausen (ots)

Am Donnerstag, den 29.02.2024 gegen 07:00 Uhr befuhr ein dunkler Kleintransporter die L 10 aus Richtung Karlshausen kommend in Richtung Leimbach und anschließend nach Neuerburg. Er wechselte mehrfach den Fahrstreifen so dass der Gegenverkehr ausweichen oder abbremsen musste. Hierdurch konnten Verkehrsunfälle verhindert werden. Zeugen/Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg unter der Telefonnummer 06561-96850 in Verbindung zu setzen.

