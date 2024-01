POL-PDWIL: Kundgebung

Gerolstein (ots) - Am 10.01.2024 zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Müllenborner Straße in Gerolstein und brachen die Hauseingangstüre auf. Im Inneren des Anwesens suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten schließelich einen aufgefundenen Laptop. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein ...

mehr