Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrüche in Wohnhäuser

Mittelstrimmig/Peterswald-Löffelscheid (ots)

Im Verlaufe des vergangenen Montag kam es in Mittelstrimmig im Bereich der Straße "Auf Ferbel" sowie in Peterswald-Löffelscheid in der Südstraße zu Einbrüchen in Wohnhäuser. In beiden Fällen gelangte/n der/die Täter über ein rückseitiges Fenster bzw. Terrassentür ins Innere der Gebäude. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht und diese der Polizei noch nicht vor Ort mitgeteilt haben, werden gebeten dies der Polizei Zell zu melden.

