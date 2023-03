POL-PDWIL: versuchte Brandstiftung an Schule

Auw bei Prüm (ots) - In der Nacht vom 28.02.2023 auf den 01.03.2023 kam es in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr zu einem Einbruch auf dem Firmengelände der TAB GmbH Technik für Agrar & Bau in 54597 Auw bei Prüm. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Firmengelände. Anschließend starteten sie einen dort abgestellten Teleskoplader und transportierten damit zwei auf einer ...

