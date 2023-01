POL-PDWIL: schwerer Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen und 3 verletzten Personen

Oberstadtfeld (ots) - Am 02.01.2023 gegen 06:38 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei wegen einem kleinen Heckenbrand nach Oberstadtfeld in der Straße "Wiesengarten" aus. Hier war eine Hecke in Brand geraten, vermutlich durch einen noch glimmenden Feuerwerkskörper. Durch aufmerksame Zeugen wurde der, sich in der Entstehung befindliche Brand schnell mittels Wasser gelöscht, so dass die Feuerwehr nur sicherheitshalber die Örtlichkeit überprüfte. Hinweise zum Verursacher ...

