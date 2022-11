Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Bongard (ots)

Am 23.12.2022 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter die vorübergehende Abwesenheit der Hausbewohner aus, um in ein Anwesen in der Blankenheimer Straße in Bongard einzubrechen.

Im Inneren des Anwesens durchsuchten sie mehrere Schränke und Kommoden in verschiedensten Räumen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden, dürfte aber in einem mittleren vierstelligen Betrag liegen.

Weitergehende Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

