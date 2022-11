Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: dreiste Unterschlagungen

Daun (ots)

Gleich zwei Geschädigte wurden am 12.11.2022 Opfer von dreisten Unterschlagungen, begangen durch unehrliche Finder.

Am 12.11.2022 gegen 10:30 Uhr befand sich eine 52-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Daun in einem Super- und Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Daun. Hier verlor die Geschädigte beim Einkaufen ihre Geldbörse, welchen sie nach Feststellung des Fehlens im Bereich des Marktes wiederfinden konnte. In der kurzen Zeit zwischen Verlieren und Wiederfinden hatte ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse bereits aufgefunden und das Bargeld entnommen.

Am 12.11.2022 gegen 13:10 Uhr befand sich eine 62-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Daun im Stadtgebiet von Daun, wo sie ein schwarzes Mäppchen mit diversen Karten und Bargeld verlor. Ein bisher unbekannter Täter fand dieses, entnahm das Bargeld und warf das Mäppchen in einen Briefkasten der "Deutschen Post" im Bereich der Leopoldstraße in Daun, wo dieses durch einen Postangestellten aufgefunden und auf der Polizeiinspektion Daun abgegeben wurde.

Hinweise zu den Taten dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell