POL-PDWIL: Betrug durch falsche Dachdecker

Regenrinnensanierung

Mürlenbach (ots)

Wie bereits in der Pressemeldung der Polizeiinspektion Daun vom 12.10.2022 dargestellt, treiben aktuell betrügerische Handwerker im Zusammenhang mit Dach- und Regenrinnensanierung im Vulkaneifelkreis ihr Unwesen.

Am 11.10.2022 war eine 80-jährige Hausbesitzerin in Oberehe-Stroheich Opfer einer solchen Tat geworden (Vergleich Pressemeldung vom 12.10.2022). Nun am 12.10.2022 wurde ein 54-jähriger Besitzer eines Anwesens in Mürlenbach Opfer der gleichen Betrugsmasche.

Der Geschädigte vereinbarte mit den angeblichen Dachdeckern eine Dachsanierung seines Anwesens und bezahlte einen vierstelligen Betrag an.

Nachdem die Arbeiten teilweise, aber unzureichend ausgeführt worden waren, verlangten die Täter einen weiteren vierstelligen Betrag, welchen der Geschädigte bezahlte.

Nun nachdem mittlerweile ein fünfstelliger Betrag bezahlt wurde, erschienen die Arbeiter nicht mehr wie vereinbart um die Arbeiten fortzuführen.

Die ersten Ermittlungen ergaben, wie im Fall von Oberehe-Stroheich mögliche Täterhinweise auf aus dem Bereich von Nordrhein-Westfalen stammende Personen.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

