Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung durch Überholen an der Fußgängerampel

Daun (ots)

Am 02.08.2022 gegen 12:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Täter mit seinem LKW mit Sattelauflieger die Bitburger Straße in Daun aus Richtung Daun-Pützborn kommend in Richtung Stadtmitte Daun.

Hier nötigte er bereits einen vorausfahrenden Fahrzeugführer durch dichtes Auffahren, bevor er an der Ampel zum Überholen ansetzte, so dass ein entgegenkommender Fahrzeugführer sein Fahrzeug mittels einer starken Bremsung verlangsamen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Zudem musste auch der Überholte stark verzögern, um dem Überholer ein Wiedereinscheren zu ermöglichen.

Es war dem Zufall zu verdanken, dass es zu keinem Unfall kam.

Zeugen, insbesondere der Fahrzeugführer des entgegenkommenden Fahrzeuges dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.

