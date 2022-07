POL-PDWIL: Diebstahl

Grenderich (ots) - Am 21.07.2022 ereignete sich gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L199 zwischen Zell (Merl) und Grenderich. Ein 18-Jähriger aus der VG Zell befuhr die kurvige und schmale L199 in Fahrtrichtung Grenderich. In einer Linkskurve musste er aufgrund eines entgegenkommenden Motorrades nach rechts ausweichen, kollidierte daher mit der rechtsseitigen Schutzplanke und steuerte anschließend in die ...

