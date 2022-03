Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Hillesheim (ots)

Am 23.03.2022 gegen 15:50 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Quad mit Anhänger die Koblenzer Straße in Hillesheim in Richtung Walsdorf.

Im Bereich der Einfahrt zur "Schwedenschanze" bog er, ohne den Abbiegevorgang rechtszeitig anzukündigen nach links ab. Eine dahinterfahrende 22-jährige PKW-Führerin, welche sich mit ihrem Fahrzeug im Überholvorgang des beschriebenen Quads befand, konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen, so dass es zur seitlichen Kollision zwischen den Fahrzeugen kam.

Der unbekannte Quadfahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

