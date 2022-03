Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall

Irrel (ots)

Am späten Vormittag des 18.03.2022 kam es in der Niederweiser Straße in Irrel zu einem leichten Verkehrsunfall. Ein PKW stieß beim Abbiegen mit einem anderen PKW zusammen, hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Weil die Unfallstelle in einem Kreuzungsbereich lag, musste die Niederweiser Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Hierbei kam es verkehrsbedingt zu einem Rückstau bis kurz vor die B257.

