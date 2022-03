Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf Bungert-Parkplatz - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Freitag den 04.03.2022 ereignete sich in der Zeit von 15:10 Uhr bis 15:35 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Bungert in Wittlich ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein Verkehrsteilnehmer beim rückwärtigen Ausparken ein anderes Fahrzeug. Der PKW des Unfallverursachers muss nach Ermittlungen vor Ort eine Beschädigung an der linken vorderen Stoßstange aufweisen. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zum Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06571-9260 oder der E-Mail piwittlich.dgl@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell