Roth - Erneute illegale Müllablagerung

Daun (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 01.12.2021, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 02.12.2021, 10:00 Uhr lagerten bislang unbekannte Täter am Wirtschaftsweg in der Nähe des Sportplatzes in Roth insgesamt vier Öl-Kanister sowie drei Reifen ab.

Im Rahmen der Entsorgung wurde festgestellt, dass der / die Täter bei der Ablagerung eine nicht unerhebliche Menge von Getriebeöl auf das abgeerntete Maisfeld verschüttet hat / haben.

Derzeit ist noch nicht bekannt, ob, bzw. wie viel Öl in den Boden eingedrungen ist.

Es wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Umgangs mit Abfällen sowie der Bodenverunreinigung eingeleitet.

Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter Telefon 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

