Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Daun (ots)

Am 17.09.2021 zwischen 10:30 Uhr 18:00 Uhr hatte eine 28-jährige Unfallbeteiligte ihr Fahrzeug, einen Personenkraftwagen (roter VW Polo mit DAU-Kennzeichen) auf dem Marktplatz in der Leopoldstraße in Daun abgestellt.

Durch einen bisher unbekannten Unfallverursacher wurde vermutlich beim Ein-, Ausparken oder Rangieren das Fahrzeug der Geschädigten im Bereich der vorderen linken Seite (Stoßstange und Kotflügel) beschädigt.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten.

