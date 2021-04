Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

Wittlich (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Donnerstag, den 15.04.2021 im Hasenmühlenweg in Wittlich erbeuteten unbekannte Täter Bargeld und Schmuck. Die Täter nutzten zwischen 17.00 und 18.00 Uhr die Abwesenheit der Bewohner aus, um in das Haus einzudringen und dort nach Wertgegenständen zu suchen.

Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen 17.00 und 18.00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Hasenmühlenwegs getätigt haben, ihre Feststellungen der Polizei Wittlich zu melden, Tel.: 06571-9260.

