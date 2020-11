Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

GroßlittgenGroßlittgen (ots)

Am Mittwoch, 25.11.20 versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 12:00 - 18:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Großlittgen, "Auf der Kritsch" einzubrechen, indem sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich aufzuhebeln versuchten. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Da es bei der Tatausführung zu einer, vermutlich nicht unerheblichen Geräuschentwicklung kam ist es wahrscheinlich, dass Anwohner Ohrenzeugen des Ereignisses wurden. Wer im fraglichen Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

