Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Briefkästen - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, den 06.10.2020; 16:00 Uhr bis Mittwoch, den 07.10.2020; 11:00 Uhr kam es in der Straße "Alte Gerberei" in der Nähe des städtischen Busbahnhofs in Bitburg zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter verbogen an mehreren Briefkästen die Öffnungsklappen und brachen Namenschilder heraus. Die Polizei Bitburg erbittet sachdienliche Zeugenhinweise über verdächtige Wahrnehmungen oder Täterhinweise an die Telefonnummer 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg



Ansprechpartnerin: PK'in Kretz

Telefon: 06561-96850

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell