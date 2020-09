Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen im Bereich der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

In der Nacht vom 05.09.2020 auf den 06.09.2020 führte die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues mit eigenen Kräften Kontrollen mit dem Schwerpunkt der Kontrolle von unter Alkohol- und/oder Drogeneinwirkung stehenden Fahrzeugführern durch. Die Kontrollen erstreckten sich auf das gesamte Dienstgebiet. Insgesamt konnte eine positive Bilanz gezogen werden. Lediglich in einem Fall wurde ein unter Betäubungsmitteleinfluss stehender Kraftfahrer festgestellt. Gegen diesen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. Weiterhin kam es in zwei Fällen zum Auffinden kleinerer Mengen Betäubungsmittel, was die jeweilige Eröffnung eines Strafverfahrens zur Folge hatte. Ansonsten konnten nur kleinere Mängel an Fahrzeugen festgestellt werden, auch wurden mehrere Verwarnungen wegen verkehrsrechtlichem Fehlverhalten ausgesprochen. Fahrten unter Alkoholeinfluss konnten keine verzeichnet werden.

