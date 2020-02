Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall - silberner PKW gesucht

Burg (Mosel) (ots)

Am Morgen des 14.02.2020 ereignete sich gegen 05:43 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B53 in der Gemarkung Burg. Ein von Burg in Richtung Enkirch fahrender PKW kam von der Fahrbahn ab, nachdem er einem entgegenkommenden silbernen PKW ausweichen musste. Hinter den Fahrzeugen haben sich nach Angaben des Geschädigten weitere Verkehrsteilnehmer befunden. Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen bzw. zu dem beteiligten silbernen PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Zell zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542-98670

pizell@polizei.rlp.de



