Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Römerstraße

Wittlich (ots)

Am Freitag, 17.05.2019, ereignete sich zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Römerstraße der Stadt Wittlich. Das unfallverursachende Fahrzeug stieß beim Rangieren gegen einen geparkten schwarzen PKW Ford S-Max und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

