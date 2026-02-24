Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannte brechen mehrere Fahrzeuge auf

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag (21.02.2026) bis Dienstagmorgen (24.02.2026) brachen Unbekannte dreizehn Fahrzeuge in den Stadtteilen Friesenheim/Nord und Oppau auf.

In der Welserstraße brachen Unbekannte die Scheibe eines 5er BMWs auf und stahlen eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Laptoptasche mit iPad.

In der Moskauer Straße wurde die Heckscheibe eines Citroën Jumper eingeschlagen und Werkzeug aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendet.

In der Windthorststraße brachen Unbekannte zwei Firmenfahrzeuge (Opel Astra und Citroën Jumper) auf und entwendeten Elektrowerkzeuge aus beiden Fahrzeugen.

In der Pettenkoferstraße sowie Erzbergerstraße schlugen unbekannte Täter die Scheiben von neun Autos ein und versuchten in diese einzubrechen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Haben Sie eine der Taten beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

