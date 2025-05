POL-PPRP: Einbruch in Friseursalon - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am heutigen Mittwoch (30.04.2025) brannte gegen 12:45 Uhr eine ca. 4 Meter hohe Zypresse in der Schillerstraße (Ecke Dalbergstraße). Durch das Feuer wurde die Außenwand eines Gemeindezentrums teilweise leicht verkohlt und ein hölzerner Fensterladen beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Brandursache ist unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per ...

