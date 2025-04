Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beleidigung zum Nachteil von Polizeikräften

Ludwigshafen - Süd (ots)

Ein 38-Jähriger randalierte am Donnerstagabend (17.04.2025) im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße. Polizeikräfte trafen ihn in seiner Wohnung an und forderten, dass er sich ruhig verhält. Wenig später riefen Anwohner jedoch erneut bei der Polizei an, da der 38-Jährige wieder im Treppenhaus randalierte. Dieses Mal nahmen die Polizeikräfte den Randalierer in Gewahrsam. Daraufhin begann der Mann, die Polizeistreifen unentwegt zu beleidigen. Gegen den 38-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell