Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenbahnführerin mit Laserpointer geblendet

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (06.06.2024), gegen 09:15 Uhr, wurde eine Straßenbahnführerin mit einem Laserpointer geblendet, während die Bahn an der Haltestelle Hemshofstraße hielt. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Die Täter, vier dunkel gekleidete, männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren, stiegen in die Straßenbahnlinie 7, wo sie schließlich an der Haltestelle Brunckstraße durch Polizeikräfte kontrolliert wurden. Der Laserpointer konnte ebenfalls in der Bahn aufgefunden werden. Gegen die vier Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem sind die Personen durch ihr Verhalten aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell