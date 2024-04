Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldkassette aus Zigarettenautomaten gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag (21.04.2024) auf Montag (22.04.2024) die Geldkassette mit Bargeld eines aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Breitscheidstraße. Bereits am Samstag (20.04.2024) versuchten Unbekannte den Automaten aufzuhebeln. Das Vorhaben misslang jedoch. Der Bargeldwert in der Geldkassette ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

