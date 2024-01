Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In zwei Gaststätten eingebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (18.01.2024) zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr wurden zwei Gaststätten in der Ludwigstraße und in der Frankenthaler Straße aufgebrochen. In der Ludwigstraße entwendeten der oder die unbekannten Täter die Kasse mit Bargeld und brachen zwei Spielautomaten auf. Wie viel Geld aus den Automaten gestohlen wurde, ist noch unklar. Der entstandene Schaden wird auf über 6.000 Euro geschätzt. In der Frankenthaler Straße brachen Unbekannte eine Shisha-Bar auf und stahlen einen Tresor. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird ebenfalls zurzeit ermittelt.

Haben Sie etwas in der Ludwigstraße oder in der Frankenthaler Straße beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell