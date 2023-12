POL-PPRP: Von Einbrecher überrascht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte gelangten im Zeitraum vom 20.12.2023, 13 Uhr bis 21.12.2023, 14 Uhr in eine Tiefgarage in der Gräfenaustraße und schlugen die Scheibe eines geparkten Autos ein. Aus dem Innern wurden fünf Euro Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr