POL-PPRP: Autofahrer verstorben - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (21.12.2023), gegen 03:40 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Bar in der Bismarckstraße ein. Mittels Überwachungskameras beobachtete der Besitzer den Einbruch. Als er die Bar aufsuchte, um den Täter zu stellen, kam es zu einem Handgemenge, bei dem der Täter ihn an der Hand verletzte. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Rathauscenter. Der Barbesitzer beschrieb ...

