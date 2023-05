Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gitarren aus Keller gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Karlsbader Straße drei Gitarren sowie einen Verstärker. Das Fehlen der Musikinstrumente wurde am Montagabend (08.05.2023) festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

