Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrszeichen beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Eine bislang unbekannte Person fuhr in der Nacht von Donnerstag (22.12.2022) auf Freitag (23.12.2022) mit einem PKW gegen ein Verkehrszeichen in der Erzbergerstraße, auf Höhe eines Zebrastreifens, und flüchtete anschließend. Am Unfallort wurden mehrere PKW-Teile festgestellt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich daher um einen silbernen Golf Plus (Baujahr 2004) handeln. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell