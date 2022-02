Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensse - Lkr KN) Gleitschirmflieger nach Absturz schwer verletzt (05.02.22)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Am Freitagnachmittag kam es kurz nach 16 Uhr auf dem Gleitschirmfluggelände Rebberg bei Radolfzell zu einem Absturzgeschehen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bekam ein 27-jähriger Gleitschirmpilot nach einem Flugmanöver Schwierigkeiten, da eine Windböe dafür sorgte, dass sein Schirm zusammenklappte. Dadurch verlor der Gleitschirm schnell an Höhe, so dass der Pilot aus ca. 20 - 30 Metern hart auf den Boden prallte und sich hierbei schwere Verletzungen im Rückenbereich zuzog. Er konnte selbstständig den Notruf wählen und wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

